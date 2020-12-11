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    11 декабря 2020, 18:36

    Юрист перечислил плюсы и минусы создания в России аналога ЕСПЧ

    Алена Макаренко

    Идея создания аналога Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в России имеет положительные и отрицательные стороны. Их в эфире телевидения Общественной службы новостей назвала управляющий партнер адвокатского агентства «Вербицкая и партнеры» Юлия Вербицкая.
    Юрист перечислил плюсы и минусы создания в России аналога ЕСПЧ

    «Правоохранительная система в РФ перегружена. Она скрипит, трещит, но едет, и в ряде случаев едет весьма неплохо. Создание еще одного инструмента внесет некую сумятицу», — заявила она.

    При этом, с другой стороны, для подавляющего большинства «жалобщиков» появится еще одна инстанция. Там они также смогут рассказать, что их засудили.

    «Ее можно в полном объеме завалить документами. Может, устанут. И в Европейский суд обращаться не придется, и денег на адвокатов удастся сэкономить», — отметила эксперт.

    Ранее президент России Владимир Путин призвал подумать над созданием в стране специального суда по правам человека. Институт требует финансирования и изменения определенной системы. При этом глава государства посчитал само по себе предложение в принципе правильной. Идею выдвинул один из участников заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека под председательством Путина.