Юрист перечислил плюсы и минусы создания в России аналога ЕСПЧ

«Правоохранительная система в РФ перегружена. Она скрипит, трещит, но едет, и в ряде случаев едет весьма неплохо. Создание еще одного инструмента внесет некую сумятицу», — заявила она.

При этом, с другой стороны, для подавляющего большинства «жалобщиков» появится еще одна инстанция. Там они также смогут рассказать, что их засудили.

«Ее можно в полном объеме завалить документами. Может, устанут. И в Европейский суд обращаться не придется, и денег на адвокатов удастся сэкономить», — отметила эксперт.

Ранее президент России Владимир Путин призвал подумать над созданием в стране специального суда по правам человека. Институт требует финансирования и изменения определенной системы. При этом глава государства посчитал само по себе предложение в принципе правильной. Идею выдвинул один из участников заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека под председательством Путина.