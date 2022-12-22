Мир 22 декабря 2022, 01:07 ЕСПЧ принял меры для разблокировки Лачинского коридора ЕСПЧ обязал Азербайджан пропустить через Лачинский коридор всех желающих РИА «Новости»

Читать 360tv в

Власти Азербайджана обязаны пропустить через заблокированный войсками Лачинский коридор людей и транспорт. Как сообщил ТАСС, об этом говорится решении Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по иску Армении.

В решении говорится, что ЕСПЧ принял обеспечительные меры по отношению к Азербайджану. Суд посчитал, что контроль республики над Лачинским коридором остается спорным. Но в трехсторонних соглашениях, которые страна подписала с Россией и Арменией, говорится, что все граждане и транспорт передвигающиеся по Латинскому коридору в обоих направлениях получили гарантии безопасности.

Реклама

Кроме того, ЕСПЧ напомнил Азербайджану о Европейской конвенции, которую власти страны также приняли. Согласно документу, они обязаны обеспечить свободное перемещение тяжелобольных, оставшихся без крова или нуждающихся в средствах к существованию.

Реклама

Власти Армении обратилась в ЕСПЧ с жалобой на блокировку Лачинского коридора со стороны Азербайджана на прошлой неделе. Это единственная дорога, которая связывает республику с Нагорным Карабахом.

Заявление о Лачинском коридоре также сделала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Она подчеркнула, что Москва рассчитывает на открытие дороги в самое ближайшее время.