Мир 07 декабря 2023, 12:26 «Если уж кого и побили, так это Штаты». Карлсон заявил о поражении США в украинском конфликте Такер Карлсон констатировал поражение США в украинском конфликте

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Администрация президента США лгала, когда допускала возможность поражения России в конфликте с Украиной. Такое мнение выразил американский журналист Такер Карлсон в своей программе в соцсети X.

«Изначально нам говорили, что поддержка позволит ВСУ победить Россию и предотвратит вторжение последней в остальные страны Европы», — напомнил он.

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Однако, как заметил ведущий, спустя почти два года «оказалось», что все это неправда.

«Украина не побьет Россию. Если уж кого и побили, так это Соединенные Штаты», — подчеркнул журналист.

При этом, по мнению Карлсона, администрация Байдена никогда не признает тот факт, что поддержка Украины обернулась трагедией.

Ранее журналист обращал внимание, что американских политиков, не поддерживающих Украину, пытались обвинить в работе на Россию.

Таким образом, по его словам, их пытаются заставить замолчать, ведь в конгрессе хотят, чтобы конфликт продолжался в любом случае.