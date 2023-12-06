Мир 06 декабря 2023, 21:31 Политиков в США обвинили в работе на Россию из-за отказа помогать Украине Карлсон: в США выступающих против Украины политиков обвиняют в работе на Путина РИА «Новости»

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Американских политиков, не поддерживающих Украину, пытались обвинить в работе на Россию. Об этом рассказал журналист Такер Карлсон в своей программе в социальной сети X (бывший Twitter).

Он заметил, что таким образом их пытаются заставить замолчать, ведь в конгрессе хотят, чтобы конфликт на Украине продолжался в любом случае.

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«Позиция администрации такова, что если вы <…> не хотите присылать еще 60 миллиардов долларов олигархам на Украине, то вы работаете на [президента России] Владимира Путина», — уточнил Карлсон.

Журналист также заявил, что поддержка Украины уже привела к тому, что США ослабили свои собственные позиции. При этом украинская армия не смогла одержать победу на поле боя и вряд ли что-то изменится в этом плане, поэтому бессмысленно отправлять туда новых солдат. Карлсон добавил, что они просто погибнут.

Ранее американский конгрессмен Томас Мэсси заявил, что США помогли свергнуть правительство Украины в 2014 году. Он признался, что предупреждал о последствиях после введения санкций и демонстрации оружия, добавив, что США «бряцали оружием против России».