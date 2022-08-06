Эскалация в секторе Газа вызвала обеспокоенность у Красного Креста

Международный комитет Красного Креста заявил об обеспокоенности эскалацией боевых действий в секторе Газа. Организация призвала стороны не нарушать нормы международного гуманитарного права.

«Мы обеспокоены эскалацией военных действий. Если данный виток насилия выйдет из-под контроля, это будет иметь тяжелые последствия для гражданского населения», — написал комитет в Twitter.

Красный Крест призвал стороны конфликта соблюдать обязательства по международному гуманитарному праву.

Армия обороны Израиля начала борьбу против террористической организации «Исламский джихад»*. Военные развернули операцию под названием «Рассвет» и начали атаковать цели в секторе Газа. Боевики открыли ответный огонь.

Глава Минобороны Израиля Бени Ганц приказал призвать резерва до 25 тысяч военнослужащих для «оперативных целей». Армия страны уже уничтожила порядка 15 радикалов, включая командира группировки. Власти пока применили только артиллерию и самолеты, но не исключали и наземную операцию.

*«Исламский джихад» — террористическая организация, запрещенная на территории России.