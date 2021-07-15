Еще три острова Таиланда начнут принимать вакцинированных туристов

Еще три острова Таиланда откроются для вакцинированных туристов — Самуи, Пханган и Тау. Об этом сообщила газета The Bangkok Post.

Острова открываются, несмотря на рост заболеваемости в стране штаммом «дельта». В частности, по прибытии на Самуи туристы должны будут минимум неделю жить в назначенном для них отеле. Выйти из него можно будет только на четвертый день. После этой первой недели люди смогут посетить острова Пханган и Тау. Однако сначала надо будет получить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус.

Пхукет открылся для туристов, прошедших вакцинацию, еще 1 июля. Теперь туристам не нужно проходить карантин в отеле на острове, но при этом они не могут уезжать с Пхукета в течение двух недель. По последним данным, за сутки в Таиланде выявили около 9,2 тысячи новых случаев заражения коронавирусом.

Несколько дней назад медики выявили у семи пациентов в Бангкоке одновременное заражение двумя штаммами коронавируса — «дельта» и «альфа». Случаи смешанной инфекции обнаружили при тестировании рабочих на одной из крупных строительных площадок.