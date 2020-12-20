Еще семь стран приостановили полеты в Великобританию

Из-за нового штамма коронавируса, отличающегося повышенной заразностью, о приостановке авиасообщения с Великобританией заявили Болгария и Ирландия. В Софии отменили полеты, назначенные на период с 21 декабря до 31 января.

Срока действия приостановке авиасообщения в Ирландии пока не названы, пишет ТАСС.

Будущей ночью на 48 часов приостановят полеты из Великобритании во Францию. Министр-делегат по вопросам транспорта Жан-Батист Джеббари уточнил, что разрешены будут только перевозки грузов без сопровождающих.

Запрет на въезд из Великобритании ввели и Швеция, Эстония и Израиль. Последняя страна также приостанавливает рейсы из Дании и Южной Африки. Сальвадор запретил въезд в страну тем, кто посещал Великобританию и ЮАР.

После появления сообщений о новом штамме коронавируса, выделенном в Великобритании, о запрете на въезд из этой страны на разные сроки объявили Нидерланды, Германия, Бельгия, Италия и Австрия. По обращению Испании в ЕС должны выработать общий подход к закрытию транспортного сообщения с Великобританией.