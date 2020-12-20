facebook_pixel
    20 декабря 2020, 22:30

    Еще семь стран приостановили полеты в Великобританию

    Анастасия Кукова

    Из-за нового штамма коронавируса, отличающегося повышенной заразностью, о приостановке авиасообщения с Великобританией заявили Болгария и Ирландия. В Софии отменили полеты, назначенные на период с 21 декабря до 31 января.
    Еще семь стран приостановили полеты в Великобританию

    Срока действия приостановке авиасообщения в Ирландии пока не названы, пишет ТАСС.

    Будущей ночью на 48 часов приостановят полеты из Великобритании во Францию. Министр-делегат по вопросам транспорта Жан-Батист Джеббари уточнил, что разрешены будут только перевозки грузов без сопровождающих.

    Запрет на въезд из Великобритании ввели и Швеция, Эстония и Израиль. Последняя страна также приостанавливает рейсы из Дании и Южной Африки. Сальвадор запретил въезд в страну тем, кто посещал Великобританию и ЮАР.

    После появления сообщений о новом штамме коронавируса, выделенном в Великобритании, о запрете на въезд из этой страны на разные сроки объявили Нидерланды, Германия, Бельгия, Италия и Австрия. По обращению Испании в ЕС должны выработать общий подход к закрытию транспортного сообщения с Великобританией.