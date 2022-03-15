Еще семь украинских военных перешли на сторону ДНР

На сторону Донецкой Народной Республики перешли семь военнослужащих 54-й механизированной бригады ВСУ. Об этом в Telegram-канале сообщила Народная милиция ДНР.

«Третья рота батальона „Донбасс“ 54-й бригады бросила оружие и в полном составе бежала в пункт постоянной дислокации в город Лозовая Харьковской области», — указывается в сообщении.

По данным Народной милиции, всего с начала спецоперации на Украине на сторону Донецкой Народной Республики (ДНР) добровольно перешли 170 украинских военных, 20 из которых находятся в медицинских учреждениях.

Власти ДНР рекомендовали украинским военным последовать их примеру и сохранить себе жизнь. Всем добровольно сложившим оружие гарантируются гуманное отношение, медицинская помощь, еда, а также звонок домой, указали в Народной милиции.