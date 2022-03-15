Более 150 украинских военных перешли на сторону ДНР с начала спецоперации

С начала спецоперации на Украине на сторону Донецкой народной республики (ДНР) добровольно перешли 170 украинских военных, 20 из которых находятся в медучреждениях. Об этом заявили в народной милиции ДНР.

Госпитализированным украинским военным, как указано в сообщении, оказывается квалифицированная медицинская помощь.

«Рекомендуем последовать их примеру и сохранить себе жизнь. Всем добровольно сложившим оружие гарантируется гуманное отношение, медицинская помощь, еда, а также звонок домой», — привело РИА «Новости» текст заявления.

В понедельник, 14 марта, трое военных 54-й механизированной бригады украинских войск добровольно сложили оружие.

В ночь на 14 марта стало известно о том, что народная милиция ЛНР находилась примерно в двух километрах от населенного пункта Рубежное. Под контроль была взята деревня Варваровка. Представитель народной милиции республики отметил, что те люди, которые добровольно сложили оружие, сыты, накормлены. Бойцам ЛНР также удалось уничтожить большое количество украинской военной техники.