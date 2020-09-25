Еще пять человек задержали за нападение у старого здания Charlie Hebdo

«Еще пять человек помещены под стражу в полиции», — говорится в сообщении канала.

Ранее в Париже неизвестные с холодным оружием напали на людей у бывшего офиса сатирического журнала Charlie Hebdo. Как минимум два человека пострадали — мужчина и женщина, сотрудники агентства Premières Lignes, чья редакция находится рядом.

По предварительным данным, нападавших было двое. Один из них — 18-летний пакистанец, его задержали. Причастность второго участника нападения еще выясняют.

Инцидент произошел в разгар судебного разбирательства по делу об атаке на офис Charlie Hebdo 7 января 2015 года, когда погибли 12 человек. Нападение произошло после публикации журналом карикатуры на пророка Мухаммеда. Ответственность за преступление на себя взяла запрещенная в России террористическая организация «Аль-Каида».