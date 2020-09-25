Charlie Hebdo припоминают старые карикатуры? Главное о нападении во Франции

Все произошло в 11:50 по местному времени на улице Николя Аппер в 11-м округе французской столицы. Двое пострадавших — мужчина и женщина — сотрудники информационного агентства Premières Lignes, чья редакция находится рядом с бывшим офисом Charlie Hebdo.

По предварительным данным, нападавших было двое. Один из них — 18-летний пакистанец, вооруженный ножом, — напал на людей с мачете или чем-то по типу ножа мясника, пишет Le Parisien. По информации издания, он не был известен правоохранителям как радикал, однако уже попадался на незаконном хранении оружия. Сегодня днем ​​в его доме прошел обыск.

«Двое моих коллег курили сигареты внизу дома, на улице. Я слышала крики. Я подошла к окну и увидела, что одного из моих коллег, залитого кровью, преследует мужчина с мачете на улице», — заявила сотрудница Premières Lignes.

Выходец из Пакистана скрылся с места преступления, однако его задержали у площади Бастилии. Причастность второго молодого человека пока выясняют. Его поймали около станции метро «Ришар Ленуар», пишут СМИ. Полиция при этом подтвердила задержание лишь одного подозреваемого. Он уже дал признательные показания. Прокуратура начала расследование.

Перед поимкой преступников правоохранители предприняли меры предосторожности. Район преступления попросили избегать по возможности. Также в трех округах центра Парижа ограничили передвижение для детей, закрыли детские сады и школы. В радиусе вокруг бывшего офиса Charlie Hebdo службы ведут проверку на предмет «подозрительных свертков».

Нападение произошло в разгар специального судебного процесса по делу об атаке на офис издания Charlie Hebdo 7 января 2015 года. Тогда погибли 12 человек. Ответственность за произошедшее взяло на себя йеменское отделение «Аль-Каиды»*. Нападение произошло после публикации журналом карикатуры на пророка Мухаммеда. В 2006 году издание также отметилось перепечаткой скандальных датских карикатур на пророка Мухаммеда. В июле 2015 года Charlie Hebdo сообщило, что в дальнейшем не будет публиковать карикатуры на пророка.

*террористическая организация, запрещенная в России