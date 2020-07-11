Еще одно нарушенное обещание Зеленского назвали на Украине

На Украине назвали еще одно нарушенное обещание президента страны Владимира Зеленского — никогда не пользоваться государственными резиденциями.

Депутат Верховной рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович вспомнил в эфире канала «112 Украина», что Зеленский обещал не пользоваться государственными резиденциями, но уехал на дачу в Конча-Заспу (пригород Киева).

«Он заявлял, что никогда не будет жить на этих дачах, а там будут жить дети — все это было. Когда период романтической юности закончился, он понял, что на даче лучше будет жить он — это намного лучше, чем дети», — заявил Рабинович.

В мае сенатор Алексей Пушков назвал работу Зеленского на главном посту Украины временем «невыполненных обещаний и упущенных возможностей». Украинский лидер не вышел на путь прогресса по решению ситуации с Донбассом. Киев до сих пор не готов обсуждать особый статус ДНР и ЛНР и не в состоянии обеспечить разведение сил. Помимо этого, Зеленский не смог оживить экономику.