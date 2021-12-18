Еще одна женщина обвинила Криса Нота в сексуальном насилии

Звезду телесериала «Секс в большом городе» Криса Нота снова обвинили в насилии. Это уже третий случай, о котором стало известно за последние несколько дней. О новом эпизоде рассказало издание Daily Beast.

По данным СМИ, 30-летняя женщина подверглась насилию со стороны Нота в 2010 году, когда ей было 18 лет. Это произошло в ресторане De Marino в Нью-Йорке. Она работала там певицей и хостес.

«Я не могу вспомнить в деталях, сколько раз мы говорили, но однажды он заявил моему боссу, что я буду петь вместе с ним», — рассказала женщина.

По ее словам, во время посещения заведения Нот традиционно был пьян и в ходе общения неоднократно пытался посадить к себе на колени и «общупать».

Согласно заявлению, однажды после окончания рабочей смены ее босс сообщил, что выдаст ей зарплату в офисе, куда нужно было пройти через кухню. После того, как она взяла конверт с деньгами, в кабинете погас свет и там появился Нолт, который стал целовать и трогать ее, а после попытался стянуть колготки. На сопротивление девушки он не реагировал.

Тем не менее предполагаемая жертва рассказала, что ей удалось убедить актера, что она обязательно встретиться с ним в другом месте, после чего она вырвалась и убежала.

Ранее звезду сериала «Секс в большом городе» Криса Нота обвинили в сексуальных домогательствах. При этом сам исполнитель роли мистера Бига называет обвинения ложными.

Известно, что обвинения в адрес актеры направили две женщины. При этом каждая из них сделала признание независимо от другой. В посланиях, полученных американским изданием, женщины рассказали, что сексуальное насилие происходило в квартире Нота. При этом разница между эпизодами составляет 11 лет: первое изнасилование случилось в 2004 году, а второе — в 2015.