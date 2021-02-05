Еще одна страна закупит российскую вакцину «Спутник V»

«Я рад сообщить, что мы подписали контракт с РФПИ. Речь идет о вакцине „Спутник V“. Мы ждем контракты, которые уже были подписаны, чтобы объявить объемы и сроки поставок», — сказал министр здравоохранения страны Хулио Массолени на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире телеканала Paraguay TV.

Минздрав Парагвая в рамках ускоренной процедуры одобрил использование вакцины «Спутник V» на территории страны.

В Парагвае за время пандемии выявили 136 тысяч случаев заражения коронавирусом, умерли 2 779 человек.

Помимо Парагвая, российскую вакцину разрешили использовать власти многих странах: Белоруссии, Аргентины, Сербии, Алжира, Палестины, Венгрии, Парагвая, Ирана, Гвинеи, Туниса, Мексики и других стран.

Известный медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований российской вакцины от коронавируса «Спутник V». После публикации мировые специалисты заявили об эффективности российской вакцины.