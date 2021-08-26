«Ничего кроме войны не знают». Политолог объяснил взрывы в Кабуле расколом внутри «Талибана»*

Взрывы, прогремевшие в районе аэропорта Кабула в четверг, свидетельствуют прежде всего о сложной ситуации внутри движения «Талибан»*. Об этом «360» заявил политолог Дмитрий Солонников.

Взрывы в Кабуле говорит о том, что лозунги и посылы, которые направляют руководители «Талибана»* во внешний мир, не всегда разделяют радикально настроенные полевые командиры, а также реальные боевики внутри этого движения, по мнению политолога.

«Если лидеры движения договорились, что они дают до 31 августа время, чтобы американцы и их союзники покинули Кабул, далеко не факт, что это разделяют все остальные, те, кто с американцами воевали последние десятки лет», — отметил эксперт.

После стольких лет войны талибам* будет тяжело перейти к мирной жизни, уверен Солонников. Поэтому они продолжат организовывать взрывы и теракты, но ответственность за них будет нести политическое крыло «Талибана»* во власти.

«Люди, которые родились с автоматами в руках, которые 20-30-50 лет ничего кроме войны не знают, как они будут переходить к мирной жизни, как они будут выдерживать соглашения со своими прошлыми врагами?» — объяснил он.

Основной конфликт в Афганистане теперь не между коалицией США и талибами*, а внутри самого «Талибана»*.

«Смогут ли нынешние руководители движения установить порядок на всей стране и заставить подчиняться себе полевых командиров, или им придется утилизировать эту массу боевиков, которая кроме как воевать, ничего не умеет? Вот это основной вызов», — заключил политолог.

Два взрыва произошли у кабульского аэропорта в четверг. По последним данным, жертвами стали не менее 40 человек, еще около 100 пострадали. Первый взрыв произошел возле ворот Abbey, предположительно, бомбу подорвал смертник. Второй вскоре прогремел недалеко от отеля Baron. По одной из версий, там подорвалась машина.

* Талибы, «Талибан» — запрещенная в РФ террористическая организация