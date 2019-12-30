Еще 220 терракотовых воинов нашли в гробнице первого китайского императора

Археологам, занимающимся китайской историей, несказанно повезло. Они нашли в гробнице первого императора Китая Цин Шихуаньди еще 220 терракотовых воинов.

Во время третьего этапа раскопок, который продолжается с 2009 года, археологи открыли огромный склеп (площадь 400 квадратных метров). Там исследователи обнаружили 220 фигур воинов, 12 лошадей из керамики, а также много оружия, разную амуницию и другие артефакты. В их числе арбалеты, боевые щиты, жезлы, мечи, колчаны, наконечники стрел и элементы колесниц. Об этом написал ТАСС со ссылкой на китайские СМИ. По оценкам экспертов, в гробнице еще могут находиться порядка шести тысяч статуй людей и лошадей.

«Терракотовая армия» — это более восьми тысяч глиняных фигур древнекитайских воинов и их лошадей. Они воссозданы в натуральную величину, чтобы оберегать гробницу первого императора Китая Цин Шихуаньди. Она находится недалеко от города Сиань в центре КНР. Цин Шихуаньди царствовал в III веке до нашей эры. Главное его достижение — объединение Китая. Строительство гробницы завершили в 210-209 годах до нашей эры.

«Терракотовую армию» нашли крестьяне в 1974 году, когда бурили артезианскую скважину. Раскопки проходили с 1978-го по 1984 год, с 1985-го по 1986-й и с 2009-го по настоящее время. Погребальный комплекс первого китайского императора в 1987 году стал первым объектом на территории Китая, который включили в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

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