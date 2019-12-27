Найден 55-метровый дворец майя в Мексике
Кроме дворца были найдены еще четыре здания доиспанского периода майя. Сейчас проводятся работы по расчистке, консервации, картографированию и топографической разметке находки и так называемой группы зданий С.
«Именно пирамида в Чичен-Ице и прилегавший к ней мегаполис на северо-востоке современного Юкатана, оказал свое влияние на такие места как Кулуба. Судя по найденным обсидиановым и керамическим изделиям, можно сделать вывод, что найденный дворец является частью государства народа ица», — заявил археолог Альфредо Баррера Рубио.
Полевые работы продолжатся до марта 2020 года. Археологи уже обнаружили вторичное (перенесенное из изначального места) захоронение. Антропологи будут работать с найденными останками, чтобы определить пол, возраст и причину смерти древних людей.
Археологи также обнаружили алтарь, две развалины, предположительно, жилого предназначения и круглая конструкция. Возможно, это была печь.
На раскопках работают 55 человек, из них 20 — женщины.