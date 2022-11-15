Мир 15 ноября 2022, 14:55 ЕС запустил тренировочную миссию для украинской армии Совет ЕС объявил о начале работы тренировочной миссии для ВСУ РИА «Новости»

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Евросоюз 15 ноября начал работу тренировочной миссии для бойцов Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба Совета ЕС. Командовать миссией будет директор отдела военного планирования и поведения вице-адмирал Эрве Блежан.

Власти Евросоюза отметили, что целью миссии является «повышение военного потенциала» ВСУ. Это делают для того, чтобы украинские военные могли защищать территориальную целостность страны и ее суверенитет. По данным Совета ЕС, европейские инструкторы могут подготовить до 15 тысяч бойцов ВСУ. Занятия будут проходить на территории нескольких государств.

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Чиновники ЕС одобрили выделение 16 миллионов евро для поддержки наращивания потенциала Вооруженных сил Украины. Средства собрались выделять в течение двух лет — на них для нужд ВСУ закупят военную технику и боеприпасы, а также обеспечат их хранение и транспортировку.

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ВС России продолжают выполнение спецоперации на Украине. Главной целью российских военных остаются иностранные наемники и западное вооружение, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.