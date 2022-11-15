Спецоперация 15 ноября 2022, 14:32 Патрушев назвал западное оружие и наемников приоритетными целями ВС России Секретарь СБ Патрушев: поставляемое ВСУ оружие и наемники являются главной целью ВС РФ Unsplash

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Летальное оружие, которое Украина получает от других стран, и воюющие за нее наемники — главные цели для российских военных на спецоперации, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. Он выступил на совещании по обеспечению безопасности в Центральной России, состоявшемся в Брянске.

«Поставляемое Украине летальное оружие, а также воюющие на украинской стороне иностранные наемники являются приоритетными целями для Вооруженных Сил России», — процитировал Патрушева ТАСС.

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Министерство обороны Российской Федерации продолжает отчитываться об успехах российской армии в ходе спецоперации. За последние сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия поразили шесть украинских пунктов управления и 82 артиллерийских подразделения на огневых позициях. Помимо этого, в районе Красногоровки ДНР удалось ликвидировать склад боеприпасов ВСУ, написал RT со ссылкой на российское оборонное ведомство.

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