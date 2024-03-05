Мир 05 марта 2024, 00:24 ЕС заявил о готовности расширить санкции за «дестабилизацию» в Молдавии Посол Мажейкс: ЕС расширит санкционный список за дестабилизацию в Молдавии РИА «Новости»

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ЕС готов увеличить число лиц, которые могут попасть под европейские санкции за действия, направленные на подрыв суверенитета Молдавии. Об этом в эфире радио Moldova заявил посол Евросоюза в Кишиневе Янис Мажейкс.

Дипломат отметил, что расширение «черного списка» произойдет в случае появления конкретных доказательств участия в актах против независимости и демократии этой страны.

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«Список, очевидно, не закрытый <…> Если есть люди, которые подрывают суверенитет и демократию Молдавии, то список может быть расширен», — заявил Мажейкс.

Ранее министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев заявил, что республика обратилась за помощью к России из-за экономической блокады со стороны Молдавии. Он пояснил, что руководство республики обратились с просьбой «активизировать политико-дипломатические меры», поскольку Россия является одним из посредников в международном процессе урегулирования в формате 5+2.