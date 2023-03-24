Мир 24 марта 2023, 01:30 Новый пакет санкций против России будет нацелен на борьбу с их обходом — ЕК Глава ЕК фон дер Ляйен: 11-й пакет санкций против РФ будет нацелен на борьбу с их обходом РИА «Новости»

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Очередной пакет санкций Евросоюза против России будет нацелен на борьбу с обходом уже введенных ограничительных мер. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС в Брюсселе. Ее слова привел ТАСС.

«Новый пакет санкций будет в основном направлен на борьбу с обходом рестрикций, на то, чтобы закрыть лазейки», — сказала она.

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При этом глава ЕК не стала сообщать, началась ли работа над очередным пакетом ограничений. Также она не объявила вероятные сроки его введения.

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Ранее источник РИА «Новости» рассказал, что представители Евросоюза уже приступили к обсуждению нового пакета санкций против России. По его сведениям, сейчас страны решают, что включить в новый черный список, но конкретных мер не предлагают.

Последние антироссийские санкции ЕС, США и Великобритания ввели в конце февраля. После этого зарубежные СМИ написали, что Евросоюз планирует сменить тактику в санкциях против РФ, так как многие европейские государства считают, что у них больше нет возможности вводить новые ограничения против России.