Мир 28 марта 2023, 11:21 ЕС задумался о том, как запретить российский СПГ без санкций Bloomberg: страны ЕС смогут наложить запрет на поставки СПГ из России без новых санкций РИА «Новости»

Читать 360tv в

Европейский союз намерен разработать механизм, который даст возможность европейским государствам блокировать импорт сжиженного природного газа (СПГ) из РФ без необходимости вводить новые санкции. Об этом написало агентство Bloomberg, ссылаясь на оказавшийся в его распоряжении документ.

По данным агентства, министры энергетики стран ЕС хотят поддержать предложение, дающее правительствам право на время запрещать российским экспортерам бронировать заранее инфраструктурные мощности, которые нужны для поставок СПГ. При этом некоторым государствам нужны будут консультации с другими членами Евросоюза и Еврокомиссией для активизации такого механизма. Агентство отметило, что его использование должно еще больше уменьшить зависимость ЕС от энергоносителей из России.

Реклама

После начала российской спецоперации на Украине Европейский союз усилил антироссийские санкции. К настоящему моменту ЕС ввел уже 10 пакетов ограничительных мер. Шведский премьер-министр Ульф Кристерссон заявил ранее, что Евросоюз пока не обсуждает новые рестрикции. Об этом напомнил ТАСС.

Накануне секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что западные санкции не смогли спровоцировать протестные волнения в стране. Также Западу не удалось разрушить российскую экономику.