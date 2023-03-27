Деньги 27 марта 2023, 14:37 Санкции не смогли спровоцировать крах экономики России и всплеск протестных настроений Секретарь Совбеза Патрушев: санкции не спровоцировали крах экономики России РИА «Новости»

Читать 360tv в

Западные страны ошиблись в расчете на санкции. Вопреки ожиданиям, они не привели к краху российской экономики и не вызвали всплеск протестных настроений, и это разозлило их лидеров, заявил в интервью «Российской газете» секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

«Под давлением Вашингтона с российского рынка ушло много западных компаний. Однако в расчете на крах нашей экономики и рост протестных настроений они серьезно ошиблись», — сказал он.

Реклама

В последние десятилетия, по его словам, Запад насаждал такой технологический уклад, при котором мог процветать только он, а остальной мир оставался бы на периферии социально-экономического развития.

Именно по этой причине, указал Патрушев, противники недовольны неэффективностью санкций против России — экономическая самостоятельность, сырьевая независимость и наука страны разозлила лидеров США и Европы.

Секретарь Совбеза обратил внимание, что эти страны зависят от транснациональных компаний и мировых хозяйственных цепочек. Поэтому, если бы аналогичные антироссийским санкции ввели против Великобритании или Франции, их экономика не выдержала бы давления.