27 марта 2023, 14:37
Санкции не смогли спровоцировать крах экономики России и всплеск протестных настроений
Секретарь Совбеза Патрушев: санкции не спровоцировали крах экономики России
Западные страны ошиблись в расчете на санкции. Вопреки ожиданиям, они не привели к краху российской экономики и не вызвали всплеск протестных настроений, и это разозлило их лидеров, заявил в интервью «Российской газете» секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.
«Под давлением Вашингтона с российского рынка ушло много западных компаний. Однако в расчете на крах нашей экономики и рост протестных настроений они серьезно ошиблись», — сказал он.
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В последние десятилетия, по его словам, Запад насаждал такой технологический уклад, при котором мог процветать только он, а остальной мир оставался бы на периферии социально-экономического развития.
Именно по этой причине, указал Патрушев, противники недовольны неэффективностью санкций против России — экономическая самостоятельность, сырьевая независимость и наука страны разозлила лидеров США и Европы.
Секретарь Совбеза обратил внимание, что эти страны зависят от транснациональных компаний и мировых хозяйственных цепочек. Поэтому, если бы аналогичные антироссийским санкции ввели против Великобритании или Франции, их экономика не выдержала бы давления.
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