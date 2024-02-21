Мир 21 февраля 2024, 21:00 ЕС выведет основателя «Яндекса» из санкционного списка Reuters: основателя «Яндекса» Воложа могут исключить из санкционного списка ЕС РИА «Новости»

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Евросоюз намерен исключить из санкционного списка основателя и бывшего гендиректора «Яндекса» Аркадия Воложа. Об этом сообщило агентство Reuters.

По данным источников издания, из черного списка ЕС после 15 марта уберут имена трех человек.

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Кого еще выведут из-под действия ограничений, не уточнили.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал предателями бизнесменов, которые в попытках вывести себя из-под санкций скатываются на антироссийские позиции.

По его словам, такие бизнесмены пытаются за «30 сребреников» вывести себя из-под ограничений. «Это предатели», — подчеркнул он.

В конце августа 2023 года Аркадий Волож обратился к властям ЕС с просьбой исключить его из санкционных списков.