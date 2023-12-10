Мир 10 декабря 2023, 01:57 Венгрия осудила новый украинский закон о правах нацменьшинств МИД Венгрии: новый закон Украины о нацменьшинствах не отвечает требованиям РИА «Новости»

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Новый украинский закон о правах нацменьшинств не соответствует требованиям Венгрии. Такое заявление сделал ответственный за международные связи госсекретарь МИД республики Тамаш Менцер в соцсети Facebook*.

Дипломат напомнил, что на Украине начали отнимать права у закарпатских венгров восемь лет назад.

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«Мы, разумеется, основательно оценим вчерашнее решение украинского парламента, но уже сейчас видно, что до возвращения прав 2015 года оно далеко. Вместе с тем мы внимательно будем следить за его реализацией», — написал политик.

Речь идет о законопроекте о расширении прав нацменьшинств на Украине, который Верховная рада приняла накануне. Согласно ему, представители национальных меньшинств снова смогут получать базовое и среднее специальное образование на родном языке, если это один из языков Евросоюза.

Восстановление прав национальных меньшинств на Украине — одно из требований для вступления страны в Евросоюз. В частности, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что страна не согласится на движение Украины в сторону ЕС или НАТО, пока киевские власти не восстановят в правах закарпатских венгров.

Ранее немецская газета Zeit написала, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан готовит ультиматум для Евросоюза и Украины.

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