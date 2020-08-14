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    14 августа 2020, 20:59

    ЕС введет индивидуальные санкции против Белоруссии

    Арина Гудилова

    Совет Евросоюза принял решение ввести индивидуальные санкции в отношении Белоруссии. Об этом сообщил министр иностранных дел Словакии Иван Корчок в своем Twitter.
    ЕС введет индивидуальные санкции против Белоруссии

    Отмечается, что новые ограничения будут действовать в отношении лиц, «ответственных за применение насилия к мирным протестующим и фальсификацию выборов» в Белоруссии.

    «[Состоялось] важное обсуждение министров иностранных дел ЕС по Белоруссии, [достигнут] консенсус о том, что выборы были сфальсифицированы. ЕС начинает работать над индивидуальными целевыми мерами против тех, кто несет ответственность за насилие в отношении мирных протестующих и фальсификацию выборов», — написал он в своем Twitter.

    Ранее возможность применения санкций к Белоруссии допустили в Госдепе США. Однако с конкретными мерами там еще не определились. Механизм воздействия на Белоруссию станет ясен, когда ситуация в стране стабилизируется.

    В Белоруссии шестой день проходят массовые протесты. Жители недовольны итогами выборов на пост президента, на которых победил Александр Лукашенко.

    Новости SMI.FM