ЕС введет индивидуальные санкции против Белоруссии

Отмечается, что новые ограничения будут действовать в отношении лиц, «ответственных за применение насилия к мирным протестующим и фальсификацию выборов» в Белоруссии.

«[Состоялось] важное обсуждение министров иностранных дел ЕС по Белоруссии, [достигнут] консенсус о том, что выборы были сфальсифицированы. ЕС начинает работать над индивидуальными целевыми мерами против тех, кто несет ответственность за насилие в отношении мирных протестующих и фальсификацию выборов», — написал он в своем Twitter.

Ранее возможность применения санкций к Белоруссии допустили в Госдепе США. Однако с конкретными мерами там еще не определились. Механизм воздействия на Белоруссию станет ясен, когда ситуация в стране стабилизируется.

В Белоруссии шестой день проходят массовые протесты. Жители недовольны итогами выборов на пост президента, на которых победил Александр Лукашенко.