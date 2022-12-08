Мир 08 декабря 2022, 18:34 Евросоюз приостановит лицензии на вещание российских телеканалов Politico: ЕС приостановит лицензии Первого канала, НТВ и «России 1» в рамках новых санкций РИА «Новости»

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Европейский союз в рамках нового пакета антироссийских санкций приостановит лицензии на вещание четырех российских телеканалов на территории сообщества. Об этом сообщило издание Politico.

В санкционный список попали Первый канал, «Россия 1», «Рен ТВ» и НТВ Мир».

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Кроме того, в новый пакет санкций попадут запреты на поставки химического и биологического оборудования, электронных компонентов, двигателей для беспилотных летательных аппаратов, объективы, фотоаппараты, жесткие диски, ноутбуки и товары для использования в космической отрасли и авиации.

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Ранее сообщалось, что представители Венгрии на встрече стран Евросоюза заявили, что необходимо отказаться от введения новых санкций против России. Венгерский дипломат рассказал, что чиновники ЕС сами создают себе проблемы на ровном месте.

Российское посольство в США заявляло, что санкции со стороны западных стран не заставят государство отказаться от выбранного курса.