14 марта 2023, 13:09
ЕС увеличил объем фонда мира для оплаты поставок оружия Украине
Европейский фонд мира для оплаты оружия Украины увеличился на 2,2 миллиарда евро
Бюджет Европейского фонда мира увеличили на 2,2 миллиарда евро, доведя предельный объем до 7,9 миллиарда. Средства из этой структуры направляются на оплату вооружений, которые получает Украина от стран Евросоюза. О внесении дополнительных средств со ссылкой на заявление Совета ЕС сообщил ТАСС.
«Совет ЕС утвердил решение о повышении финансового потолка Европейского фонда мира до 7,979 миллиарда евро в текущих ценах до 2027 года, что позволит покрыть дополнительные финансовые потребности», — указали в заявлении.
Реклама
О выделении дополнительных средств для увеличения бюджета Европейского фонда мира послы входящих в объединение стран договорились 8 марта. В официальном заявлении отмечалось, что решение станет сигналом о приверженности Евросоюза военной поддержки Украины.
Реклама
В прошлом году общий объем потраченных средств из фонда мира на закупку оружия для ВСУ составил 3,6 миллиарда евро.
О необходимости выделения Украине дополнительных средств из фонда мира для закупки боеприпасов заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель. Он пояснил, что на закупку снарядов необходим один миллиард евро. Окончательное решение о выделении средств примут руководители МИД и министры обороны стран Евросоюза на встрече 20 марта.
Оружие
Евросоюз
Украина
Реклама
Реклама