Мир 14 марта 2023, 13:09 ЕС увеличил объем фонда мира для оплаты поставок оружия Украине Европейский фонд мира для оплаты оружия Украины увеличился на 2,2 миллиарда евро

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Бюджет Европейского фонда мира увеличили на 2,2 миллиарда евро, доведя предельный объем до 7,9 миллиарда. Средства из этой структуры направляются на оплату вооружений, которые получает Украина от стран Евросоюза. О внесении дополнительных средств со ссылкой на заявление Совета ЕС сообщил ТАСС.

«Совет ЕС утвердил решение о повышении финансового потолка Европейского фонда мира до 7,979 миллиарда евро в текущих ценах до 2027 года, что позволит покрыть дополнительные финансовые потребности», — указали в заявлении.

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О выделении дополнительных средств для увеличения бюджета Европейского фонда мира послы входящих в объединение стран договорились 8 марта. В официальном заявлении отмечалось, что решение станет сигналом о приверженности Евросоюза военной поддержки Украины.

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В прошлом году общий объем потраченных средств из фонда мира на закупку оружия для ВСУ составил 3,6 миллиарда евро.

О необходимости выделения Украине дополнительных средств из фонда мира для закупки боеприпасов заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель. Он пояснил, что на закупку снарядов необходим один миллиард евро. Окончательное решение о выделении средств примут руководители МИД и министры обороны стран Евросоюза на встрече 20 марта.