Мир 02 марта 2023, 03:11 Боррель призвал выделить миллиард евро из фонда ЕС на оружие для Украины AFP: Боррель призвал выделить миллиард евро из фонда ЕС на оружие для ВСУ Pxhere

Читать 360tv в

Страны Евросоюза призвали выделить миллиард евро на поставку вооружения для Украины. С таким предложением выступил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщило агентство AFP.

Министры обороны Евросоюза обсудят на неофициальной встрече в Стокгольме предложение о выделении денег из Европейского фонда мира на покупку артиллерийских снарядов 155-миллиметрового калибра. Встреча, как отмечается, запланирована на 7 марта.

Реклама

Боррель также предложил ставку возмещения расходов до 90% взамен на своевременную поставку боеприпасов. Кроме того, он отметил важность совместных закупок для продолжения помощи Киеву.

В венгерском министерстве иностранных дел ранее заявили, что лидеры стран Евросоюза не хотят добиваться остановки военного конфликта на Украине. Как заметил госсекретарь по вопросам двусторонних отношений в МИД Венгрии Тамаш Менцер, руководители ЕС в Брюсселе ясно дали понять, что прекращение огня — красная линия, и для них это неприемлемо. Так он прокомментировал ответ руководителей европейского блока на предложение венгерских дипломатов о включении в документы ЕС призыва к прекращению огня и началу мирных переговоров.