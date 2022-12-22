Мир 22 декабря 2022, 22:21 ЕС утвердил потолок цен на газ Страны ЕС установили динамический потолок цен на газ на уровне 180 евро за мегаватт-час РИА «Новости»

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Совет Евросоюза ввел динамический потолок цен на газ с курсом 180 евро за мегаватт-час. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на официальном сайте организации.

В тексте документа говорится, что решение направлено на ограничение случаев завышения цен на газ в Евросоюзе, которые не отражают ситуации на мировомы рынке, обеспечивая безопаснсть энергоснабжения и стабильность финансовых институтов.

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Постановление вступит в силу 1 февраля 2023 года после публикации в Официальном журнале Евросоюза. Положения о лимите цены в ходе торгов начнут действовать с 15 февраля и продлятся один год.

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Условиями для включения ограничительного механизма цены на газ станет ситуация, когда стоимость газового фьючерса на нидерландском газовом хабе превысит 180 евро за мегаватт-час в течение трех дней и будет дороже текущей котировки сжиженного природного газа для Европы более чем на 35 евро.

Ограничение цены продолжит действовать 20 дней. Потолок могут остановить раньше срока, если Еврокомиссия увидит угрозу финансовым рынкам или безопасности поставок.

Соглашение о введении потолка цен на газ на уровне 180 евро за мегаватт-час достигли министры энергетики стран Евросоюза в минувший понедельник, 19 декабря. С требованием опустить планку ниже 200 евро выступали 12 стран, включая Бельгию, Польшу, Грецию и Италию.