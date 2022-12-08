Мир 08 декабря 2022, 21:40 Евросоюз боится признаться в зависимости от США — Захарова Представитель МИД России Захарова: Евросоюз не понял своей зависимости от США РИА «Новости»

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Евросоюз боится признаться в зависимости от США и превращении в их младшего партнера. С этим связано недовольство новым американским законом по борьбе с инфляцией и заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о начале торговой войны. Такое заявления сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова, его опубликовали на сайте ведомства.

Захарова подчеркнула, что Россия прекрасно видит все недовольство стран Евросоюза решением США переманить к себе ведущие производства старого света, предложив им субсидии и другие послабления, которых в Европе давно нет.

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«Ввязавшись под давлением США вопреки своим экономическим и политическим интересам в фронтальное противостояние с Россией, ЕС сам подтвердил, что согласен с такой ролью», — заявила Захарова.

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Представитель МИД отметила, что США не станут считаться с интересами своих европейских партнеров, которых рассматривают только с потребительской точки зрения. Но до политиков ЕС это понимание начало приходить только сейчас.

Захарова добавила, что поддержка Украины, покупка американского сжиженного природного газа, поддержка антикитайских инициатив Белого дома все глубже втягивают Евросоюз в зависимость от США.

Прежде чем жаловаться на такое поведение заокеанских партнеров, странам Европы следует посмотреть на себя. Они уже переняли такое же поведение, навязывая другим странами выгодные для себя условия торгово-экономического сотрудничества.

Об опасности американского закона о снижении инфляции и субсидировании новых технологий ранее предупреждал немецкий журналист Габор Штайнгарт Он заявил, что Германия оказалась в «клещах» США, которыми они хотят достичь собственного процветания за счет Китая и Европы.