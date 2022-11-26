Мир 26 ноября 2022, 18:18 Политики Германии отправили экономику страны в «клещи» США Журналист Focus Online Штайнгарт констатировал попадание экономики Германии в «клещи» США РИА «Новости»

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Принятый в США закон о снижении инфляции представляет собой программу субсидирования новых технологий. Вливая огромные деньги, параллельно американцы ввели санкции против китайских компаний по производству полупроводников. Главной пострадавшей в этой ситуации оказалась экономика Германии и всей Европы. Об этом в своей колонке для журнала Focus Online написал журналист Габор Штайнгарт.

Сложившуюся ситуацию колумнист назвал «клещами», которыми управляют США, нацеленные обеспечить собственное процветание за счет Китая и Европы.

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«Трамп ушел, но его девиз „Америка прежде всего“ остался», — констатировал Штайнгарт.

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Он напомнил, что принятый в США закон об инфляции предусматривает вливание в программы энергетической безопасности, развития новых технологий и изменения климата в размере 369 миллиардов долларов. Это в десятки раз превышает максимальную государственную поддержку, разрешенную в Евросоюзе.

Также США с октября ограничили экспорт технологий для производства микросхем в Китае. Американские компании должны получать разрешение на каждую сделку.

Под давлением США страны ЕС запретили поставку станков для производства чипов в Китай. Под раздачу попала нидерландская компания ASML. Это происходит на фоне подписанного президентом США Джоном Байденом закона о государственных инвестициях в размере 280 миллиардов долларов в производство чипов.

Такое отношение к Китаю поддержал весь немецкий кабмин, который готов ввести ограничения сотрудничества для бизнеса.

Против вмешательства выступили промышленники, вложившие инвестиции в открытие новых производств и расширение уже действующих в азиатской стране. Речь идет о сумме более 10 миллиардов евро — это данные только за первые шесть месяцев 2022 года.

После США Китай является вторым по величине экспортным рынком Германии. Теперь у этого сотрудничества появился мощный противник в лице Вашингтона. Концепция «управляемой торговли», которую демократы продвигали много лет, заменила свободный рынок.