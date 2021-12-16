Европейские депутаты призвали ЕС к новым санкциям против России

Резолюцию по ситуации на границах Украины приняли 16 декабря на пленарной сессии депутаты Европейского парламента. В документе содержится призыв к ЕС подготовиться к введению санкций против РФ в случае эскалации. Об этом сообщило РИА «Новости».

Резолюция была принята большинством голосов. За ее принятие высказались 548 парламентариев, против выступили 69. Еще 54 депутата предпочли воздержаться от голосования. Подобного рода документы не обязательны к исполнению, однако страны-члены Евросоюза прислушиваются к мнению представителей парламента.

В резолюции, помимо прочего, содержится призыв к верховному представителю ЕС по внешней политике и безопасности Жозепу Борелю обеспечить информирование Совета ЕС о действиях России.

«Совет должен быть готов быстро согласовать дальнейшие совместные шаги, в частности, принятие суровых экономических и финансовых санкций, в тесной координации с США и странами НАТО, другими партнерами, — сказано в документе.

Также депутаты находят необходимым координировать действия ЕС с Украиной. При этом парламентарии считают, что санкции на случай эскалации по Украине должны включать в себя расширение списка физических лиц, в отношении которых будут приняты ограничения, в том числе — замораживание активов в Евросоюзе и запреты на поездки.

Также предлагается отключить Россию от международной платежной системы SWIFT. Депутаты считают, что это повлечет исключение российских компаний с международного финансового рынка. Такие меры должны затронуть «важные отрасли экономики России».

Первым шагом в случае эскалации должна стать отмена поездок и безвизового режима для обладателей российских диппаспортов, кроме аккредитованных дипломатов.

Традиционно депутаты призвали ЕС принять меры по снижению зависимости Европы от российских энергетических ресурсов, воздержаться от запуска газопровода «Северный поток — 2».

Ранее глава фракции Европейской народной партии (ЕНП) в Европарламенте Манфред Вебер призвал ужесточить санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко на фоне миграционного кризиса на польско-белорусской границе.