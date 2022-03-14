Власти стран, входящих в Евросоюз, призвали скорректировать санкции, чтобы ЕС мог продолжать закупать у России нефть. Об этом сообщил источник агентства Reuters. По его данным, новые ограничительные меры могут ввести против «Роснефти», «Транснефти» и «Газпрома».

Ограничения в отношении этих российских компаний собирались одобрить в минувшее воскресенье, 13 марта. Однако из-за того, что власти стран — участниц ЕС настояли на добавлении разъяснения, пакет санкций не приняли, написало РИА «Новости».

Это разъяснение подразумевало, что санкции не помешают Европе продолжать закупать нефть у «Роснефти», «Транснефти» и «Газпрома».

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов предупредил, что санкции против России почувствуют во всем мире. Эти ограничения, по словам министра, будут «рикошетом бить по странам, которые вводят их». Силуанов также отметил, что любые ограничения вредят мировой экономике, а ограничения в отношении такой крупной экономики, как российская, точно почувствуют во всем мире.