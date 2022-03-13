«Обойдутся в сотни миллиардов долларов». Чем обернутся для Запада санкции против России

Санкции против России «уже обошлись и обойдутся» в сотни миллиардов долларов, считает директор Фонда энергетического развития, эксперт по энергетике Сергей Пикин. Он упомянул в разговоре с «360» энергетические санкции, которые ввели США.

«Цены выросли. Если еще до этого средняя цена газа была около тысячи долларов, все последние месяцы начиная с сентября прошлого года. С учетом последних событий уже цена ушла в район ближе к двум тысячам. Нефть тоже выросла примерно процентов на 20. Средняя цена на бензин в Европе — выше двух евро за литр. В Америке цены находятся на пиковых значениях, которых не было никогда. Санкции, о которых просто говорили, а только США ввели, — энергетические — уже обошлись и обойдутся потребителям в сотни миллиардов долларов, которые они заплатят дополнительно», — подчеркнул Сергей Пикин.

Глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что санкции в отношении России почувствуют во всем мире, «рикошетом будут бить по странам, которые вводят их». По его словам, любые ограничения вредят мировой экономике, а ограничения в отношении такой крупной экономики, как российская, точно почувствуют во всем мире».

Ранее президент РФ Владимир Путин констатировал, что антироссийские санкции «наносят массированный удар» по российской экономике, но по тем направлениям, где вводились санкции ранее, все работает, и «мы стали сильнее». Президент добавил, что СССР всегда жил в условиях санкций, но это не помешало ему добиваться колоссальных успехов. Путин признал, что сейчас санкции имеют комплексный характер и создают определенные проблемы, но выразил уверенность в том, что российская экономика адаптируется к новой ситуации.