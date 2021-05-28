ЕС разработал план поддержки «демократической Белоруссии» на три миллиарда евро

Еврокомиссия разработала план экономической поддержки Белоруссии на три миллиарда евро. Такую помощь Европа пообещала в обмен на демократизацию страны.

Впервые белорусской оппозиции этот план презентовал глава департамента политики добрососедства и переговоров по расширению Еврокомиссии Мачей Поповский. РБК ознакомился с пунктами этого документа.

По данным источников издания, план предполагает финансовые вливания и помощь в проведении структурных реформ. Помимо этого, оговаривается возможность заключения нового соглашения между ЕС и Белоруссией.

Под финансовым содействием европейские партнеры подразумевают мобилизацию до 1,5 миллиарда евро макрофинансовой помощи стране.Еще один пункт касается поддержки структурных реформ и повышения конкурентоспособности.

Речь идет об изменении законодательства, ориентацию на защиту частной собственности, реформирование госбанков, проведение судебной реформы, изменение системы соцзащиты, пенсионного обеспечения. Также указана необходимость реформы госуправления с децентрализацией власти и распределением полномочий от центра к регионам.

Отдельный пункт плана касается инвестирования в инфраструктуру, экологическую и цифровую трансформацию.

Прописана в документе и возможность заключение двустороннего рамочного соглашения между ЕС и Белоруссией, если страна встанет на демократический путь.

О подготовке такого плана ранее сообщали представители экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. Сегодня представитель Еврокомиссии Ана Пизонеро заявила, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен Тихановской «Экономический план для демократической Белоруссии», сообщил ТАСС.Но, как подчеркнули в ЕК, этот инвестиционный пакет, будет оставаться замороженным, пока республика «не станет демократической».