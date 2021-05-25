Тихановскую убрали из списка разыскиваемых МВД лиц

Экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую убрали из базы людей, разыскиваемых МВД России. В список оппозиционный политик попала из-за призывов к свержению конституционного строя.

Сейчас поиск в базе данных МВД не выдает информации по Тихановской. При этом ранее по запросу сайт писал, что российские правоохранители продолжают разыскивать экс-кандидата в лидеры республики.

Тихановская находилась в межгосударственном розыске по решению Белоруссии. В базу данных ее фамилию внесли по статье о призывах к свержению конституционного строя и действиям, направленным на вред нацбезопасности.

В начале апреля КГБ Белоруссии внесло Тихановскую в список причастных к терроризму. Кроме нее в перечень попали более 10 человек. Расследования против политика начались после президентских выборов в Белоруссии, прошедших в 2020 году. Тогда Тихановская проиграла действующему президенту республики Александру Лукашенко. Сторонники оппозиции стали выходить на митинги, которые переросли в массовые беспорядки. В итоге Тихановская уехала из Белоруссии.