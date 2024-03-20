Мир 20 марта 2024, 04:08 ЕС продлил приостановку пошлин на экспорт украинской сельхозпродукции ЕС продлил приостановку пошлин на экспорт украинской сельхозпродукции на год РИА «Новости»

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Европарламент продлил приостановку пошлин и квот на экспорт украинской сельскохозяйственной продукции в ЕС до июня 2025 года. Об этом стало известна из заявления организации.

При этом ЕП оставил за собой право принять экстренные меры в случае, если поставки украинского агропрома приведут к ухудшению ситуации на европейских рынках.

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В странах Евросоюза введут пошлину на зерно из России и Белоруссии, чтобы поддержать отечественных производителей. Новые ограничения повысят отпускные цены в полтора раза. Зерно из России и Белоруссии обложат пошлиной в размере 95 евро за тонну. По подсчетам специалистов, это спровоцирует повышение цен минимум на 50% и сократит спрос.