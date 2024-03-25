Мир 25 марта 2024, 15:47 ЕС призвали отказаться от российского топлива Премьер Бельгии: Евросоюзу нужно отделиться от российского ядерного топлива

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Странам Евросоюза необходимо как можно быстрее отказаться от ядерного топлива из России. С таким призывом к ЕС выступил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо, его слова привело издание The Financial Times.

По его словам, в попытках сократить выбросы углекислого газа по страны сообщества стали активнее закупать обогащенный уран, 30% поставок которого приходятся на Россию.

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«Таким образом, мы меняем одну зависимость на другую. Сложно изменить цепочки поставок в ядерной сфере, но нам необходимо сделать это как можно скорее. Нам всем нужно отделиться от ядерного топлива из России», — сказал политик.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что в атомной отрасли страны на 99% используются отечественные компоненты. Он напомнил, что государство является признанным мировым лидером в сфере атомных технологий.