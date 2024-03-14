Важное 14 марта 2024, 15:28 Путин рассказал об успехах российской атомной отрасли Путин: в российской атомной отрасли на 99% применяют отечественные технологии РИА «Новости»

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В атомной отрасли России на 99% применяются отечественные технологии. Об этом сказал президент Владимир Путин.

«В этой отрасли у нас применяются 99% собственных технологий», — отметил глава государства в ходе церемонии заливки первого бетона в основание ядерного острова седьмого энергоблока Ленинградской АЭС.

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Путин напомнил, что в своем послании Федеральному собранию объявил о запуске национальных проектов технологического суверенитета, в том числе в энергетических и атомных технологиях, а также всех видов транспорта.

Президент напомнил, что Россия является признанным мировым лидером в сфере атомных технологий.

«Мы создаем с нуля атомную энергетику в ряде стран за рубежом», — добавил он.

В декабре Путин принял участие в торжественной церемонии поднятия флагов на атомных крейсерах «Красноярск» и «Император Александр III» и отметил подъем российской судостроительной отрасли.