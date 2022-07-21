ЕС отказался вводить санкции против «ВСМПО-Ависма»

Российская корпорации «ВСМПО-Ависма» избежит западных санкций. ЕС заблокировал предложение ввести против нее ограничения. Франция и ряд других стран выступили против рестрикций.

Позиция государств связана с опасениями, что РФ перестанет поставлять странам Евросоюза титан. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

ЕС заблокировал предложение о санкциях в последний момент. Металлургического гиганта планировали включить в седьмой пакет антироссийских мер. Предполагалось, что «ВСМПО-Ависма» ограничат продажу военных товаров и двойного назначения.

В материале отметили, что дипломаты ЕС указали на обеспокоенность государств-членов союза о вероятном ответном шаге РФ на ограничение экспорта компании.

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель ранее уточнял, что в седьмой санкционный пакет включили поставки российского золота, в том числе ювелирных изделий. Ограничения коснулись Сбербанка и мотоклуба «Ночные волки».