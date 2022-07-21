Боррель раскрыл подробности нового пакета санкций ЕС против России

Сбербанк и российский мотоклуб «Ночные волки» попали под санкции Евросоюза. Их включили в последний, седьмой пакет ограничений, который вступил в силу в четверг, 21 июля. Об этом написал на своей странице в Twitter глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

Он сообщил, что в санкционный пакет включили экспорт российского золота, включая ювелирные изделия. Под ограничения попали Сбербанк и мотоклуб «Ночные волки».

При этом Евросоюз продлил освобождение от санкций сделок по экспорту сельскохозяйственной продукции из России в связи с угрозой глобального продовольственного кризиса.

Новый санкционный пакет Евросоюза вступит в силу после публикации в официальном журнале объединения стран. Под новые ограничения попали 48 физических лиц и семь компаний. ТАСС со ссылкой на источники в Брюсселе уточнил, что в черный список включили лидера «Ночных волков» Александра Залдостанова.