ЕС определился с основными целями до 2030 года

На социальном саммите в Порту главы стран Евросоюза выделили три цели, которые будут основными для государств ЕС до 2030 года. Они определены в рамках плана действий по социальным правам.

Одним из направлений станет обеспечение 78% граждан Евросоюза в возрасте 20-64 лет работой, сообщил «Интерфакс».

Минимум 60% взрослого населения, решили на саммите, должны ежегодно участвовать в мероприятиях непрерывного обучения.

Кроме того, в ЕС собираются снизить число людей, которым угрожает бедность или социальное исключение, минимум на 15 миллионов. В том числе это коснется минимум пяти миллионов детей.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что «социальные цели Европы должны идти рука об руку с ее экологическими и цифровыми целями». В ЕС пообещали сделать все возможное для построения «более инклюзивной и социальной Европы».

Ранее центральным вопросом в повестке саммита назвали восстановление после пандемии «с прицелом на образование и приобретение навыков». Обсуждать хотели поддержку попавших под влияние кризиса c COVID-19.