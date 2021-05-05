ЕС не затронет тему взрывов во Врбетице на неформальном саммите

На неформальном саммите ЕС в Порту обсудят восстановление после пандемии. Вопрос назвали центральным в повестке встречи. Обсуждать отношения с Россией и инцидент во Врбетице на ней не намерены.

Повестку саммита опубликовали вместе с письмом главы Европейского совета Шарля Мишеля лидерам стран сообщества с приглашением на встречу, сообщил ТАСС.

Ранее дипломатический источник в Европе отметил, что Чехия намерена вынести подозрения по Врбетице на обсуждение во время встречи в Португалии. Поскольку саммит носит неофициальный характер, то «никаких заявлений по итогам не планируется».

«Наша дискуссия 8 мая будет сосредоточена на том, как обеспечить всеобъемлющее восстановление [после пандемии] с прицелом на образование и приобретение навыков, что станет ключевым пунктом нашей повестки», — приводится обращение Мишеля к участникам саммита.

Во время него внимание уделят вопросам создания большего количества рабочих мест и повышения их качества, борьбы с бедностью и недостатком социальной интеграции граждан. Собравшиеся обсудят, как поддержать попавших под влияние кризиса c COVID-19. Саммит должен пройти в Порту 8 мая.

Генеральный прокурор Чехии Павел Земан не исключил, что уголовное дело по взрывам на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году могут приостановить.