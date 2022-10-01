НАТО отрезвил Зеленского отказом после громких слов о скором вступлении в альянс | 360°

Эксклюзив 01 октября 2022, 14:44 Поделиться Telegram

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Viber НАТО отрезвил Зеленского отказом после громких слов о скором вступлении в альянс «Голос Мордора»: Зеленский потащил Украину в НАТО, но в альянсе его не ждут РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на начало процедуры вступления Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России объявил об ускоренном вступлении в НАТО. Новость вызвала сдержанный и традиционный отказ альянса, который отрезвил украинского лидера. Вступать в борьбу с Россией НАТО не собирается. Об этом для Telegram-канала «360» написал автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — прямая речь автора.

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Вчера Владимир Зеленский дал мощнейший ответ на потерю Украиной целых четырех областей. Он подал заявку на ускоренное вступление Украины в НАТО.

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Выглядело все как-то очень на скорую руку. Видать, эта гениальная идея пришла в мудрую зеленую голову совсем недавно. Фоном — квартал Банковой, правда, злые языки уже утверждают, что все это пресловутый хромакей.

Два соратника, один из которых, Стефанчук, выглядит так, как будто бы съел всю предоставленную Украине западную помощь. И какое-то подобие старой школьной парты, на котором и находился «документ», подписанный Зеленским в «прямом эфире».

Новость — бомба, конечно. Причем ее разрыв очень сильно повлиял на душевное спокойствие и многих союзников Украины. Например, генсек НАТО Йенс Столтенберг, который обещал какое-то «беспрецедентное» заявление. Признаться, эта новость взволновала всех. Некоторые и на самом деле думали, что Йенс прямо сейчас заключит Украину в объятия НАТО, а кое-кто и вообще ждал объявления войны.

Но вместо всего этого — совершенно беззубый дежурный спич, а сам старина Йенс выглядел очень потрепанным и растерянным. Может, это следствие перенесенного ковида, а может, и реакция на выступление Зеленского.

Не время думать об Украине в НАТО

А затем понеслось. В Белом доме сразу же заявили, что не время сейчас думать о вступлении Украины в НАТО, а Анналена Бербок, зеленая глава германской дипломатии, заявила, что очень важно, чтобы ни одна страна или НАТО полностью не стали сторонами конфликта на Украине.

С утра к заявлениям политиков присоединились и СМИ. Например, The Washington Post опубликовала достаточно объемный материал, в котором объясняется, что не надо принимать Украину в НАТО сейчас. Может, когда-нибудь, в далеком будущем, но не сейчас.

Неприятные новости для Зеленского, даже несмотря на всю западную поддержку и поставки оружия. И так было понятно, что воюющую Украину в НАТО никто принимать не собирается, потому что это прямой путь к третьей мировой войне, которая обязательно закончится применением неконвенционального оружия. Но все равно эти заявления оказались настоящим холодным душем.

Впрочем, Зеленскому все равно. Он-то прекрасно понимает, что украинцы лишь ландскнехты в руках НАТО, чтобы не воевать с Россией самим. И судьба этих ландскнехтов не особо заботит НАТО.

А вот сам Зеленский спокоен, потому что думает, что сам в НАТО обязательно вступит. Домиком где-нибудь в Испании, на живописном побережье Средиземного моря. А вот что там будет с Украиной…

Да какая разница?

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