ЕС не станет стороной конфликта с Россией из-за нового статуса Украины

Получение Украиной статуса кандидата в ЕС не делает Евросоюз участником конфликта с Россией. Как сообщило РИА «Новости», такое заявление в беседе с журналистами сделал канцлер Австрии Карл Нехаммер.

Он пояснил, что многие европейцы не поняли, что такое статус кандидата в ЕС и посчитали, что это втянет их страны в конфликт.

«Считаю, что людям нужно обеспечить безопасность в этом вопросе», — пояснил Нехаммер.

Глава австрийского правительства добавил, что статус кандидата еще не означает начала переговоров о вступлении, до которых стране придется пройти большой путь и провести огромную работу.

Украина наравне с Молдавией получили статус кандидатов в ЕС в четверг, 23 июня на саммите лидеров европейских стран. Для постоянного членства им предстоит провести ряд политических и экономических реформ в соответствии с требованиями Еврокомиссии.

Сам процесс вступления в ЕС может затянуться на много лет. Так, Черногория получила свой статус в 2006 году, а переговоры о вступлении начались в 2012 и продолжаются до сих пор.