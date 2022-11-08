ЕС не потянул обещанную Украине финансовую помощь на 9 млрд евро | 360°

Мир 08 ноября 2022, 17:39 ЕС не потянул обещанную Украине финансовую помощь на 9 млрд евро Еврокомиссия сообщила о сокращении обещанной Украине помощи РИА «Новости»

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Евросоюз не сможет выделить Украине девять миллиардов евро, которые пообещал предоставить в мае. По словам первого замглавы Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса, сумму сократят на три миллиарда, сообщил ТАСС.

Домбровскис уточнил, что в 2022 году последний транш помощи ЕС на сумму 2,5 миллиарда евро Украина должна получить до конца ноября.

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«Что касается финансирования этого года, мы рассчитываем, что последний платеж в 2,5 миллиарда евро достигнет Киева до конца этого месяца», — сказал он.

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