Евросоюз выделит Украине 18 млрд евро при условии борьбы с коррупцией | 360°

Мир 08 ноября 2022, 06:50 Евросоюз выделит Украине 18 млрд евро при условии борьбы с коррупцией Bloomberg: Евросоюз выделит Украине 18 млрд евро под определенные условия РИА "Новости"

Читать 360tv в

Евросоюз выделит Украине 18 миллиардов евро (более триллиона рублей) в виде льготного кредита на реконструкцию, ремонт критической инфраструктуры и текущие нужды. Пакет финансовой помощи обсудят 9 ноября, сообщило агентство Bloomberg.

Европейские чиновники продумали новый механизм предоставления финансовой помощи Украине для удовлетворения неотложных потребностей, восстановления критической инфраструктуры и первоначальной поддержки восстановления. Деньги передадут в виде кредита на льготных условиях.

Реклама

«Выдача кредитов будет сопровождаться условиями, которые Украина должна выполнить в отношении верховенства закона, управления, борьбы с мошенничеством и коррупцией, которые поддержат ее усилия по вступлению в ЕС», — сообщили источники.

Реклама

В Еврокомиссии учли критику со стороны США и киевского режима, которые обвиняли европейцев в задержках обещанных выплат. Чиновники все еще не одобрили формат передачи оставшихся трех миллиардов евро из девяти обещанных в мае. Члены союза не сошлись во мнениях о том, как передать эти деньги — в виде грантов или льготных кредитов.

Чтобы избежать таких же проблем в будущем, исполнительный орган Евросоюза предложит использовать дополнительную подушку безопасности в бюджете в качестве гарантии сбора средств.