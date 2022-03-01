facebook_pixel
    01 марта 2022, 01:03

    ЕС назвал Львов российским городом

    ЕС указал Львов как российский город в новом списке антироссийских санкций

    Александра Ломейко

    В новом списке антироссийских санкций Евросоюза украинский город Львов назвали частью РФ. Неточность коснулась биографии Михаила Фридмана.

    В документе указано, что Фридман родился во «Львове, Российская Федерация».

    ЕС назвал Львов российским городом | Изображение 1Источник фото: санкционный список ЕС

    Российский бизнесмен попал в черный список ЕС вместе с предпринимателями Алишером Усмановым и Петром Авеном.

    Новые санкции коснулись пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, главы «Роснефти» Игоря Сечина, председателя правления и президента ПАО «Транснефть» Николая Токарева, компании «Согаз». Ограничения ввели против журналистов Ольги Скабеевой, Аркадия Мамонтова, Антона Красовского и Романа Бабаяна, а также писателя Захара Прилепина.

    На прошлой неделе ЕС объявил об ограничительных мерах в отношении президента РФ Владимира Путина и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. В списке указали имена премьер-министра Михаила Мишустина, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, главы МВД России Владимира Колокольцева и еще нескольких десятков россиян.