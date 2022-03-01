ЕС назвал Львов российским городом

В новом списке антироссийских санкций Евросоюза украинский город Львов назвали частью РФ. Неточность коснулась биографии Михаила Фридмана.

В документе указано, что Фридман родился во «Львове, Российская Федерация».

Источник фото: санкционный список ЕС

Российский бизнесмен попал в черный список ЕС вместе с предпринимателями Алишером Усмановым и Петром Авеном.

Новые санкции коснулись пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, главы «Роснефти» Игоря Сечина, председателя правления и президента ПАО «Транснефть» Николая Токарева, компании «Согаз». Ограничения ввели против журналистов Ольги Скабеевой, Аркадия Мамонтова, Антона Красовского и Романа Бабаяна, а также писателя Захара Прилепина.

На прошлой неделе ЕС объявил об ограничительных мерах в отношении президента РФ Владимира Путина и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. В списке указали имена премьер-министра Михаила Мишустина, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, главы МВД России Владимира Колокольцева и еще нескольких десятков россиян.