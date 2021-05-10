ЕС начал готовить новые санкции против Белоруссии

Евросоюз собирается объявить новые санкции против Белоруссии. Решение планируется принять в ближайшие недели, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Мы работаем над следующим пакетом санкций, который, я надеюсь, будет принят в ближайшие недели», — привело слова Борреля агентство Reuters.

Верховный представитель ЕС добавил, что в Белоруссии продолжаются репрессии и запугивание жителей. Он подчеркнул, что в четвертом пакете ограничительных мер учтут «все происходящее в стране». При этом будет рассмотрен вопрос преследования польского меньшинства. Других подробностей Боррель раскрывать не стал.

Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей сообщил, что Минск не оставит без ответа новые санкции со стороны Запада. По его словам, ограничительные меры уже подготовили. Макей пообещал, что ответные меры «будут адекватными той ситуации, которая складывается». Перед этим о возможных проблемах для Евросоюза из-за введения санкций заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.